تفكيك شبكة دولية للمتاجرة بالأقراص المهلوسة بالجلفة

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالجلفة، بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى وحدات المجموعة الإقليمية الدرك الوطني، مفادها وجود سيارة تحمل ترقيم ولاية الجزائر، على متنها شخصان قادمة من اتجاه ولاية الأغواط نحن الجزائر العاصمة، سالمة الطريق الوطني رقم 01 عبر إقليم بلدية الجلفة، محملة بكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

و حسب ذات المصدر، و استغلالا للمعلومات المتحصل عليها، تم وضع خطة محكمة وبالتنسيق مع القطاع العسكر تم ترصد المركبة المشكوك فيها، ليتم توقيفهما على مستوى إقليم بلدية الحلفة.

و يتعلق الأمر بكل من المسمى “ح.م” البالغ من العمر 34 سنة، والمسمى “ر.س” البالغ من العمر 27 سنة، و بعد تفتيش المركبة تفتيش دقيقا تم حجز 36 ألف و 340 قرص مهلوس.

المهلوسات كانت موضوعة داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون، مكونة و مخبأة بإحكام بقيمة مالية تفوق 05 ملايير سنتيم.

كما أسفرت العملية عن تحديد هوية باقي المتورطين، في القضية من ضمن أفراد شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالاقراص المهلوسة.

هذا و سيتم تقديم المشكوك فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، فور الانتهاء من التحقيق.