تفكيك شبكة دولية للنصب والإحتيال على المواطنين عبر الفيسبوك والواتساب بغليزان

فككت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن غليزان شبكة دولية تحترف النصب والاحتيال على المواطنين عبر الفيسبوك والواتساب.

وحسب ذات الهيئة فإن العملية تمت إثر شكوى لضحيتين عن تعرضهما لعملية النصب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

أين تم سلب منهما مبلغ مالي معتبر.

وعلى إثرها بالشرت ذات المصالح التحريات والتتبع الرقمي، حيث أسفرت على تحديد هوية المشتبه فيه حيث تم توقيفه

وأثناء التحقيق معه تبين أنه وسيط يستعمل حسابه البريدي من أجل تحويل الاموال.

كما كشف عن المشتبه فيه الرئيسي وشريكيه في القضية وهما رعيتان من دول إفريقية.

وعقب تفتيش مساكن الموقوفين تم ضبط مجموعة من الأجهزة الإلكترونية متمثلة في جهاز حاسوب محمول وهواتف نقالة ذكية.

وكذا أغلفة بريدية تحوي رسائل النصب وقصاصات على شكل أوراق نقدية.

إضافة إلى بعض المعدات تستعمل في عملية التزوير إلى جانب مبلغ مالي من العملتين الوطنية والأجنبية.

وقد كان احد افراد الشبكة يوهم ضحاياه، من خلال حسابات مزيفة عبر الفيسبوك والواتساب، بأنه امرأة من جنسية أجنبية

وقد تم توقيف 4 اشخاص المشتبه فيهم منهم ثلاث رعايا أفارقة وتقديمهم أمام العدالة.