تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات تنشط بين وهران ومستغانم

حجز أكثر من 47 كلغ كيف واسترجاع 6 سيارات ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة

تمكنت عناصر من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو في وهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات مع حجز أكثر من 47 كلغ من الكيف المعالج.

وتوقيف 9 أشخاص متورطين في القضية من بينهم شخص من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم من 27 الى 40 سنة.

العملية الناجحة للدرك الوطني تمت استغلال لمعلومات وردت الى ذات الكتيبة مفادها محاولة أشخاص تمرير كمية من المخدرات على متن سيارة من نوع 207 بيجو من مدينة وهران إلى مستغانم.

ليتم على إثر ذلك اعتماد خطة محكمة بالتنسيق مع مفرزة من الجيش الوطني الشعبي حيث واستغلالا لعنصر الاستعلام تم تحديد مكان المركبة.

أين تم إيقافها وبعد إخضاعها للتفتيش تم ضبط بداخلها على 4 كلغ ونصف من الكيف المعالج فيما تم إلقاء القبض على 4 أشخاص تم اقتيادهم إلى مقر الكتيبة للتحقيق معهم.

واستكمالا للتحقيقات بعد الاستماع للموقوفين وعقب تمديد الاختصاص الى ولاية مستغانم تمت الإطاحة بباقي أفراد الشبكة المقدر عددهم بـ 5 أشخاص.

حيث تم حجز 41.900 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بغرفة صغيرة على مستوى مرآب مسكن أحد المشتبه فيهم فيما تم استرجاع حجز 03 أسلحة بيضاء ذات حجم كبير وشاقور.

إلى جانب مبالغ مالية من العملة الوطنية قدرت بأكثر من 135 مليون سنتيم والأجنبية متمثلة في 10760 أورو، 150 دولار امريكي وورقة نقدية من فئة 1000 دونغ فيتنامي.

مع حجز 6 سيارات سياحية حيث تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة للبث في قضيتهم.