تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالكيف وحبوب الإكستازي بوهران

تمكنت عناصر من مفرزة للجيش الوطني بالتنسيق مع عناصر من فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

أين تم الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات مع حجز 1 كلغ و812 غ كيف معالج و400 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

إلى جانب سيارتين من نوع بيجو 207 وكليو كومبيس و120 مليون سنتيم تعتبر من عائدات المتاجرة بالسموم.

وهي العملية التي تمت بعد إلقاء القبض على أحد أفراد الشبكة المنحدر من وهران.

والذي تم ضبط بحوزته عقب إخضاع سيارته للتفتيش الدقيق على كمية المخدرات والأقراص المهلوسة كانت مخبأة بإحكام أسفل المقاعد الخلفية للمركبة التي كان على متنها.

ليتم بعد اقتياده لمقر الدرك لاستكمال التحقيقات معه الكشف عن شريكيه المنحدرين من ولايتي سيدي بلعباس وسطيف.

وكانت أمس عناصر من مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن بوهران قد تمكنت في عملية سابقة من تفكيك شبكة منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

حيث تم الإطاحة بثلاثة تجار كانوا بصدد تمرير كمية معتبرة من الكوكايين، الكيف المعالج والاقراص المهلوسة.

العملية النوعية لأفراد الجيش والأمن أفضت إلى حجز كمية من المخدرات الصلبة قدرت بـ 3.280 كلغ كوكايين.

إضافة إلى 12.94 كلغ كيف معالج وأكثر من 59 ألف و600 قرص مهلوس فيما تم إلقاء القبض على 3 تجار مخدرات.