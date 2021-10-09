تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالقنب الهندي في وهران

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات. وتم توقيف 5 أشخاص من أفراد هذه الشبكة، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و60 سنة.

وأسفرت هذه لعملية عن حجز 11.5 كلغ من راتنج القنب الهندي ومبلغ 400 مليون سنتيم من عائدات التروبج، و5 هواتف نقالة ومركبتين. وذلك استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة بنقل كمية معتبرة من المخدرات على متن مركبتين. حيث مكنت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيهم بعد ترصد تحركاتهم أين تم توقيف 3 أشخاص وحجز 8 كلغ من الكيف المعالج.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص تم توقيف باقي أفراد الشبكة اللذين ضبطت داخل مسكنهما 3.5 كلغ من الكيف المعالج وراتنج القنب الهندي. ومبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 400 مليون سنتيم ليتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين.

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