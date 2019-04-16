تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالاكستازي بوهران

تمكنت عناصر من فرقة قمع الإجرام التابعة للشرطة القضائية بوهران، من تفكيك شبكة دولية عابرة للحدود من الجهة الغربية نحو الجهة الشرقية مختصة في المتاجرة بالاقراص المهلوسة،

فيما تم حجز 2916 حبة اكستازي إلى جانب مبلغ من العملة الصعبة قدر ب 125 أورو و329 مليون سنتيم إلى جانب مجوهرات نفيسة وأسلحة بيضاء.

العملية النوعية لعناصر الامن تمت بناء لتحريات معمقة بعد استغلال لمعلومات تفيد بنشاط المتورطين أسفرت عن الإطاحة لشخصين كانا على متن مركبة على مستوى حي فلاوسن.

تم ضبط بداخلها بعد إخضاعها للتفتيش على كيس بلاستيكي يحوي 684 قرص مهلوس من نوع اكستازي واستكمالا التحقيقات تم إلقاء القبض على شخصين آخرين غلى متن سيارة من نوع بولو.

تم العثور بمنزل احدهما بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيشه 2232 حبة اكستازي إلى جانب مبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالمخدرات قدر ب 329 مليون سنتيم و125 اورو، مجوهرات من الذهب الخالصة.

وفي عملية تانية تمكنت عناصر من الأمن الحضري الرابع وفرقة البحث والتدخل الأولى التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن وهران من توقيف 3 مروجين تتراوح أعمارهم ما بين 36 و38 سنة مسبوقين قضائيا.

تم ضبط بحوزتهم 495 قرص مهلوس من مختلف الانواع ومبلغ مالي يقدر ب 55.6 مليون سنتيم إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة.