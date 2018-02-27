تفكيك شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات بسطيف

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية سطيف، من تفكيك شبكة مختصة دوليا في ترويج المخدرات.

وإثر ورود معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بنقل المخدرات، تم وضع خطة محكمة للإيقاع بأفراد هذه العصابة.

التي تنقل المخدرات من إحدى الدول المجاورة و المتاجرة بها مرورا بالعاصمة ثم نقلها إلى ولاية سطيف بغرض ترويجها.

وأوضح ذات المصدر، بأنه في إطار هذه العملية تم توقيف المركبتين اللتين كانتا تستعملان في عملية نقل المخدرات.

أين تم العثور على ما لا يقل عن 8.9 كلغ من المخدرات و 18 رزمة كانت مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود.

و مبلغ مالي يقدر بـ 1.9 مليون دينار.

بالإضافة إلى توقيف 5 من أفراد العصابة المتكونة من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 39 سنة.

فيما لا يزال اثنان منهم في حالة فرار.

وبعد استكمال التحقيق، تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف عن تهم تكوين جمعية أشرار

و حيازة و نقل المخدرات و المتاجرة بها و عرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، والذي أمر إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بسطيف