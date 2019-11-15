تفكيك شبكة دولية مختصة في تزوير أوراق العملة الصعبة وترويجها بسيق في معسكر

تمكنت فرقة الدرك الوطني لاقليم سيق في ولاية معسكر، من تفكيك أعضاء شبكة دولية مختصة في تزوير العملة الصعبة مطروحة للتداول في الجزائر.

الشبكة متكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 38 سنة.

و حسب المعلومات التي استقتها النهار اونلاين، فإن وقائع القضية تعود بعد استغلال محكم لمعلومات تلقتها عناصر مصالح فرقة الدرك الوطني بسيق.

وذلك حول وجود أشخاص يروجون للعملة الصعبة مزورة بمدينة سيق، أين باشرت بعملية تحري حول تحركات المشتبه فيهم، وتمكنت من توقيف احدهم و حجز مبلغ مالي قدر ب 800 دولار.

ليبين لدى معاينة الموقوف أنها أوراق مزورة، و لدى مواصلة التحقيق معه، تبين أن لديه شركاء في العملية الإجرامية.

ليتم مواصلة التحقيق و تم توقيف شريكيه من ضمنهم امرأة، غير انه قبل توقيفهما من قبل مصالح الدرك، قاموا بإتلاف مبلغ مالي معتبر من أوراق الدولار المزور.

لتستكمل إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيهم الموقوفين و لدى سماعهم، كشفوا أنهم يجلبون العملة المزورة من خارج الوطن ويتم ترويجها بمدينة سيق في الجزائر.

ليتم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيق، التي أمرت بوضع اثنين منهم الحبس المؤقت، فيما وضعت السيدة، تحت الرقابة القضائية بتهمة النصب و الاحتيال.