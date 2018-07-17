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تفكيك شبكة دولية مختصة في تزوير الوثائق واسترجاع 7 مركبات بمعسكر

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة دولية مختصة في تزوير الوثائق واسترجاع 7 مركبات بمعسكر
بقلم إيمان ض

تمكّن عناصر الأمن الحضري السابع بمدينة معسكر من تفكيك شبكة دولية مختصة في التزوير و استعمال المزور في الملفات القاعدية للمركبات.

العصابة تضمّ أجانب و استرجاع 7 مركبات، حسبما علم لدى خلية الإعلام للأمن الولائي.
وأوضح ذات المصدر، أنّه تمّ توقيف أحد أفراد هذه الشبكة المتكونة من 16 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 29 و 58 سنة.
من بينهم 8 أجانب واسترجاع 7 مركبات من مختلف العلامات.
إثر تحقيق شرع فيه عناصر الأمن الحضري السابع، منذ حوالي شهرين بعد ورود معلومات تفيد بوجود مركبات.
يتم إدخالها من الخارج و وضعها للسير بملفات قاعدية مزورة.
و أبرز المصدر، أنّه يجري البحث مركبتين أخريين بين التحقيق بشأنها وجود عملية تزوير في ملفاتها القاعدية و تقليد أختام الدولة.
و تم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام العدالة نهاية الأسبوع الماضي حيث صدر أمر بوضعه رهن الحبس.
في انتظار توقيف باقي أفراد المجموعة الموجودين في حالة فرار.


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