تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب الحراڨة عبر سواحل وهران

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني ببئر الجير شرق في وهران من الإيقاع بشبكة اجرامية دولية مختصة في تهريب البشر عبر رحلات ابحار سري لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة حيث وبعد تحريات معمقة تم توقيف

15 شخصا من جنسيات وطنية واجنبية من بينهم 6 منظمين كانوا يخططون لمحاولة حرڨة انطلاقا من سواحل مدينة وهران.

وقد أسفرت العملية عن حجز سيارتين سياحيتين كانت تستعمل في نقل الحراڨة، مبلغ مالي قدره مليون و300 الف دج و9 هواتف نقالة.