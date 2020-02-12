تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السجائر بقيمة 15 مليار بوهران

تمكنت عناصر من فرقة قمع الإجرام بالتنسيق مع الفرقة الثانية للبحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السجائر.

تتكون الشبكة من 5 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 20 و36 سنة تم ضبط بحوزتهم 617 ألف و581 علبة سجائر بعلامات وطنية وأجنبية.

إلى جانب 0 آألاف وحدة شمة ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الأجنبية الصعبة والعربية قدرت بأكثر من 9 ملايير سنتيم، 2750 أورو، 100دولار، 370 ليرة، أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير و4 مركبات.

العملية النوعية لذات العناصر الأمنية تمت بناء على تحريات استغلالا لوجود عصابة إجرامية خطيرة تقوم بتخزين السجائر المهربة وسلع بدون فوترة.

وبعد تحديد مكان إخفاء البضاعة المهربة وبعد استكمال الإجراءات القانونية وبموجب استصدار إذن بالتفتيش تم مداهمة المكان أين تم حجز السلع المهربة التي قدرت قيمتها بأكثر من 15 مليار سنتيم.

