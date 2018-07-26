تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير الوثائق بغليزان

فكّك أمن امن دائرة عين طارق بولاية غليزان شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير الملفات القاعدية.

وإثر هذه العملية تمكنت مصالح الأمن من استرجاع 08 سيارات.

تورط فيها 21 شخص من جنسية جزائرية و 07 أشخاص من جنسية أجنبية عن قضايا تكوين جمعية أشرار.

مع التهريب الدولي للمركبات و التزوير.

تعود تفاصيل القضية بعد تلقي معلومات بوجود مركبات مشكوك في ملفاتها القاعدية.

على إثرها باشرت المصلحة عملية البحث و التحري التي أسفرت عن استرجاع كل المركبات من مختلف مناطق الوطن. بعد ثبوت عدم حيازتها على ملفات قاعدية أصلية