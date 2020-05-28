تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات ببشار

تمكن أفراد الشرطة القضائية بأمن ولاية بشــار من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة.

وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، جاوزت 80 كيلوغراما، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما.

وتعود وقائع القضية الى معلومات تُفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات انطلاقا من الحدود الغربية للوطن، ومحاولة إدخالها للتراب الوطني قصد بيعها.

ومكنت التحريات، من توقيف مشتبه فيهما (في العقد الثالث من العمر).

وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، قدر وزنها الإجمالي بـ 80,5 كيلوغراما، منظار ميدان، حجز مركبة سياحية ودراجة نارية، المستعملتان في نقل الكمية المحجوزة.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.