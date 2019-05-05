تفكيك شبكة دولية منظمة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات التابعة للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران، من تفكيك شبكة منظمة مختصة في سرقة السيارات مع تزوير ملفاتها القاعدية وبخصائص تقنية غير مطابقة.

الإطاحة بالعصابة جاء استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط عصابة تتكون من شخصين تبلغ أعمارهما 35 و38 سنة على التوالي .

كانت تقوم بشراء مركبات مسروقة بأثمان بخسة لإعادة بينها بعد تزوير ملفاتها القاعدية وارقامها التسلسلية للتمويه عن نشاطهم الإجرامي .

لتوسع عناصر الفصيلة من تحرياتها وتحقيقاتها أفضت عن الإطاحة المتورطين على متن مركبة من نوع “رونو سينيك” تحمل ترقيم أجنبي تم اكتشاف انها مزورة الوثائق.

فيما تم حجز بعد استكمال التحقيقات شاحنة من نوع كليو كانتا محل سرقة من إحدى الولايات منذ أكثر من شهرين إلى جانب 4 بطاقات مزورة، ملف قاعدي مزور، مفاتيح مركبات و6 هواتف نقالة.