تفكيك شبكة دولية منظمة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها في وهران

عقب توقيف متورطين بمركبة ذات ترقيم أجنبي ومزورة الوثائق

تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات التابعة للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران.

من تفكيك شبكة منظمة مختصة في سرقة السيارات مع تزوير ملفاتها القاعدية وبخصائص تقنية غير مطابقة.

استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط عصابة تتكون من شخصين عمريهما 35 و38 سنة على التوالي تقوم بشراء مركبات مسروقة بأثمان بخسة لإعادة بينها بعد تزوير ملفاتها القاعدية.

وأرقامها التسلسلية للتمويه عن نشاطهم الإجرامي، لتوسع عناصر الفصيلة من تحرياتها وتحقيقاتها، والتي أفضت بالإطاحة بالمتورطين على متن مركبة من نوع «رونو سينيك» .

تحمل ترقيما أجنبيا تم اكتشاف أنها مزورة الوثائق، فيما تم حجز بعد استكمال التحقيقات شاحنة من نوع «كليو» كانتا محل سرقة من إحدى الولايات.

منذ أكثر من شهرين، إلى جانب 4 بطاقات مزورة، ملف قاعدي مزور، مفاتيح مركبات و6 هواتف نقالة.