تفكيك شبكة دولية هربت مليون و600 ألف أورو و75 مليون ين ياباني للخارج

أوقفت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، شبكة دولية اجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص، تقوم بتهريب العملة الصعبة نحو الخارج.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الا قتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحر هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية.

وأضاف البيان أن الشبكة تتكون من 3 أشخاص من بينهم رعية أجنبية، كانت تقوم بتهريب الأموال نحو الخارج عن طريق تضخيم الفواتير وتبييض الأموال، من خلال شركة مختصة في استيراد المستلزمات الطبية.

أين تم حجز كمية من المستلزمات منتهية الصلاحية قيمتها مليوني أورو، بالاضافة الى 4 سيارات، و أختام مقلدة وأجهزة كمبيوتر.

في حين الأموال المهربة إلى الخارج بلغت مليون و600 ألف أورو، و 75 مليون ين ياباني، بينما الضرر المالي للخزينة العمومية وصل الى 65 مليار سنتيم.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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