تفكيك شبكة دولية هربت مليون و600 ألف أورو و75 مليون ين ياباني للخارج
أوقفت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، شبكة دولية اجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص، تقوم بتهريب العملة الصعبة نحو الخارج.
وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الا قتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحر هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية.
وأضاف البيان أن الشبكة تتكون من 3 أشخاص من بينهم رعية أجنبية، كانت تقوم بتهريب الأموال نحو الخارج عن طريق تضخيم الفواتير وتبييض الأموال، من خلال شركة مختصة في استيراد المستلزمات الطبية.
أين تم حجز كمية من المستلزمات منتهية الصلاحية قيمتها مليوني أورو، بالاضافة الى 4 سيارات، و أختام مقلدة وأجهزة كمبيوتر.
في حين الأموال المهربة إلى الخارج بلغت مليون و600 ألف أورو، و 75 مليون ين ياباني، بينما الضرر المالي للخزينة العمومية وصل الى 65 مليار سنتيم.
هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
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الشلف: توقيف مروجين و حجز أكثر من 18 ألف قرص مهلوس
كما أوقفت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI على مستوى أمن ولاية الشلف، 7 أشخاص وحجز أكثر من 18 ألف قرص مهلوس.
وفي هذا السياق، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 38 سنة
ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في تهريب و شحن و نقل و تخزين و بيع المؤثرات العقلية.
كما تأتي هذه العملية النوعية حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية،
بعد إستغلال معلومات
مفادها وجود أشخاص بصدد بيع كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، و إدخالها إلى مدينة الشلف.
هذا و بعد التحري في قضية الحال ووضع نقطة مراقبة تم توقيف أحد المشتبه فيهم على متن دراجة نارية وبعد إخضاعها للمراقبة و التفتيش.
كما تم ضبط بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة، و بمواصلة التحقيق بلغت الكمية الإجمالية من المؤثرات العقلية 18820 قرص.
في وقت تم حجز ثلاثة سيارات و دراجة نارية بالإضافة إلى أزيد من مبلغ مالي 86 مليون سنتيم من عائدات البيع و الترويج،
قبل إنجاز ملف جزائي في حق الموقوفين عن القضية واحالتهم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.