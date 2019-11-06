تفكيك شبكة سرقة السيارات والتهريب الدولي واسترجاع دراجات نارية محل بحث “الإنتربول”

تمكنت فصيلة مكافحة سرقة السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية سطيف، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات والتهريب الدولي.

وتم استرجاع 6 سيارات، 4 منها محل بحث دولي مع 8 دراجات نارية منها 6 محل دولي من قبل شرطة الإنتربول، مع توقيف 6 أفراد تورطوا في السرقة.

كما تمكنت نفس الفصيلة من استرجاع سيارتين محل سرقة من مدينة سطيف، استرجعت إحداهما من شلغوم العيد ولاية ميلة، بعد تمديد الاختصاص.

وضبط صاحب مرآب مختص في تصليح هياكل السيارات بالتلس، وهو يحاول تزوير الأرقام التسلسلية الخاصة بها.

ليتم بعد ذلك توقيف ومصادرة السيارة السياحية منج نوع اكسنت بعدما تم استبدال ترقيم ولاية سطيف 19 بترقيم ولاية قسنطينة.