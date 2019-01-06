تفكيك شبكة سرقت أكثر من 3 ملايير بأحد الشركات في مستغانم

تمكنت عناصر الدرك الوطني بمستغانم، من تفكيك شبكة قامت بالسطو على أكثر من 3 ملاير سنتيم من أحد الشركات بالولاية.

العملية التي قامت بها عناصر الدرك تمت بناءا على نداء عبر الرقم الاخضر 1055 .

مفاده قيام اشخاص مجهولين باقتحام مقر احدى الشركات وسرقة مبلغ مالي معتبر وسيارة تابعة لفس الشركة والفرار لوجهة مجهولة.

وبعد عملية الرصد والتحري وسد جميع المنافذ المحتمل المرور منها وتحديد مكان السيارة بالاستعانة بجهاز “GPS” المثبت عليها.

تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية في ظرف وجيز وقياسي من توقيف 6 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 29سنة و39 سنة .

بالإضافة إلى استرجاع السيارة المسروقة ومبلغ مالي معتبر يقدر بــ3 ملاير و156 مليون و600 مائة الف سنتيم.

كما تم حجز سيارتين من نوع سامبول وبيجو استعملت في الجريمة.

الموقوفين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.