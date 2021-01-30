تفكيك شبكة فساد تواطأت مع 8 مطاحن في تبديد أموال عمومية بالجلفة

إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت ووضع 8 آخرين تحت الرقابة القضائية

مسؤولون في تعاونية الحبوب وإطارات وأصحاب مطاحن خاصة ضمن المتهمين

كشف العقيد محمد بوسهلة، قائد المجوعة الإقليمية للدرك الوطني في الجلفة، بأن مصالحه نجحت في شلّ نشاط شبكة إجرامية تنشط عبر 8 مطاحن في إقليم الجلفة، حيث كانت تقوم بممارسات احتيالية تخص مواد استهلاكية مدعّمة من طرف الدولة، متمثلة في القمح بنوعيه الليّن والصلب ومسحوق الحليب.

وأوضح العقيد بوسهلة لدى رده على سؤال “النهار” على هامش الندوة الصحافية التي نظّمها لعرض الحصيلة السنوية لأنشطة الدرك في الجلفة للعام المنقضي، بأن مصالحه عالجت قضية تتعلق بممارسات احتيالية تتمثل في استغلال المواد المدعّمة من طرف الدولة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي.

وأوضح المتحدث بأن المشتبه فيهم في هذه القضية مسؤولون في تعاونية تابعة للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، حيث تم بعد التنسيق مع الجهات القضائية وفتح تحقيق معمّق، التوصل إلى اكتشاف ارتكاب 8 مطاحن ناشطة لمخالفات.

وأضاف المصدر بأن المشتبه فيهم في تلك القضية، وجهت لهم تهم إساءة الوظيفة وخداع المتعاقدين بواسطة الكيل أو الميزان وإجراء معاملات تجارية من دون تدوينها في السجلات الرسمية أو توضيحها، فضلا عن الإدلاء بإقرارات كاذبة واستغلال منشأة مصنفة من دون رخصة، مع تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي وممارسة نشاطات تجارية غير نزيهة وتبديد المال العام والإهمال الوظيفي.

وعلى إثر ذلك، تم تحويل 18 مشتبها فيهم من مختلف الأعمار، من بينهم مسيرون وإطارات من مختلف الرتب من المسؤولية وأصحاب مطاحن ومتعاملون أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداع 3 منهم الحبس المؤقت ووضع 8 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، فيما تقرر الإفراج عن 3 آخرين.