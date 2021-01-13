تفكيك شبكة قامت بإنشاء ورشة سرية لصناعة الاكستازي بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية.

وقامت هذه الشبكة، بإنشاء ورشة تقليدية سرية لتصنيع وتقليد حبوب “الاكستازي”.

وتتكون الشبكة، من 5 مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة.

وتمت العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال ترويج الأقراص المهلوسة.

وقامت هذه الشبكة، بتحويل مسكن مستأجر إلى ورشة سرية لتقليد وتصنيع المؤثرات العقلية من نوع إكستازي.

وذلك باستعمال مواد طبية مسجلة ومزجها بمواد كيميائية مضرة بالصحة لترويجها وسط الشباب.

وقد افضت جملة التحريات وترصد المتهمين إلى تحديد هويتهم ومكان تواجدهم.

وبعد أخذ إذن بتفتيش المسكن تم ضبط 167 قرصا على شكل اكستازي.

بالإضافة إلى معدات تصنيع للمؤثرات العقلية، ومبلغ 2.4 مليون سنتيم، و5 هواتف نقالة ومركبتين تستعملان في النقل والترويج.