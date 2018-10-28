تفكيك شبكة قرصنة ومثولهم اليوم في محكمة بئر مراد رايس

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية لأمن العاصمة، من تفكيك شبكة قرصنة الفايسبوك.

وتتكون الشبكة من 5 أفراد ينحذرون من تلمسان، الأغواط والعاصمة أحدهم طالب جامعي.

ولا تزال مصالح الشرطة تطارد عنصرين من أفراد هذه الشبكة، متواجدين في حالة فرار.

ويمثل الموقوفون من أفراد الشبكة، اليوم، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس.

وتستهدف الشبكة الحسابات والصفحات على الفايسبوك عبر الولايات، حيث تقوم بقرصنة الصفحات الكبرى على الفايسبوك لإعادة بيعها مجددا والإبتزاز.

وتخصص الموقوفون، في إستهداف المواقع الإلكترونية التابعة للأشخاص والمؤسسات.

وثبت على الشبكة ماديا، تجهيز الصفحات الكبرى للتأثير سلبا على الرأي العام.

ويعتبر أفراد الشبكة، من ذوي سوابق عدلية ومتعودين على الإجرام في هذا المجال منذ سنوات.

للإشارة، قام الموقوفون، سابقا بقرصنة عدة صفحات، منها صفحة اللاعب رياض محرز.