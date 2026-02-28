تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالعاصمة وتوقيف أربعة مشتبه فيهم

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي موسى التابعة لأمن المقاطعة الإدارية براقي. خلال الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تنشط في ترويج المخدرات. مع توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم.

وجاءت هذه العملية النوعية عقب تحريات ميدانية مكثفة باشرتها المصالح الأمنية، حيث أسفرت عن كشف نشاط شبكة إجرامية مختصة في الاتجار. غير المشروع بالمخدرات، ليتم تحديد هوية أفرادها وترصد تحركاتهم قبل توقيفهم تباعًا.

وأسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا. عن ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج قُدّرت بـ(02 كلغ و284 غ)، ليصل إجمالي المحجوزات إلى قرابة (2.5 كلغ) من هذه السموم.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها. تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميًا، عن قضية حيازة وترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.مع إعداد ملف قضائي بشأنهم.