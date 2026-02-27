تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالعاصمة وحجز قرابة 900 ألف مؤثر عقلي

تمكنت مصالح الأمن التابعة لـأمن ولاية الجزائر من توجيه ضربة نوعية لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، عقب عملية أمنية محكمة أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تُقدّر بنحو 900 ألف قرص. إضافة إلى 35 كلغ من الكيف المعالج.

وجاءت هذه العملية النوعية التي نفذها أفراد المقاطعة الرابعة للشرطة القضائية بوشاوي بعد تحريات ميدانية. دقيقة مكّنت من كشف نشاط جماعة إجرامية منظمة كانت بصدد التحضير لترويج هذه السموم، مستغلة اقتراب شهر رمضان. لتمرير مخططها الإجرامي وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت العملية كذلك عن ضبط واسترجاع مبلغ مالي معتبر يُقدّر بـ104 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية، يُشتبه في كونه من متحصلات الاتجار بالمخدرات. إلى جانب حجز 11 مركبة ودراجة نارية كانت تُستعمل في نقل وتوزيع هذه المواد.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمحاربة الجريمة. المنظمة وتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات، حمايةً للصحة العمومية والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. لاسيما خلال المناسبات التي تشهد حركية كبيرة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية. المختصة لمواصلة التحقيق واتخاذ ما يقتضيه القانون.