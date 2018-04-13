عاجل

تفكيك شبكة لترويج المخدرات بعين تموشنت

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تفكيك شبكة لترويج المخدرات بعين تموشنت
بقلم م. فيصل

فككت فرقة الشرطة القضائية بعين تموشنت متكونة من 5 أشخاص اعمارهم مابين بين 18 سنة و38 سنة مختصة في ترويج المخدرات.

وحسب ذات الهيئة فإن العملية تمت ببلدية المالح في عين  تموشنت أين تم توقيف مروجي المخدرات داخل الأوساط الشبانية.

حيث تم العثور بمسكن أحدهما على 70  غرام من المخدرات مهيأة في شكل صفائح ومعدة للترويج .

وأسفر التحقيق مع الموقوفين الاثنين إلى تحديد هوية الممون الرئيسي الذي تم ضبط بمنزله  958 غرام من الكيف .

كما سمحت التحقيقات عن توقيف شخصين آخرين كانا على متن سيارة نفعية عثر  بحوزتهما على 800 غرام من المخدرات.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital