تفكيك شبكة لترويج المخدرات بعين تموشنت

فككت فرقة الشرطة القضائية بعين تموشنت متكونة من 5 أشخاص اعمارهم مابين بين 18 سنة و38 سنة مختصة في ترويج المخدرات.

وحسب ذات الهيئة فإن العملية تمت ببلدية المالح في عين تموشنت أين تم توقيف مروجي المخدرات داخل الأوساط الشبانية.

حيث تم العثور بمسكن أحدهما على 70 غرام من المخدرات مهيأة في شكل صفائح ومعدة للترويج .

وأسفر التحقيق مع الموقوفين الاثنين إلى تحديد هوية الممون الرئيسي الذي تم ضبط بمنزله 958 غرام من الكيف .

كما سمحت التحقيقات عن توقيف شخصين آخرين كانا على متن سيارة نفعية عثر بحوزتهما على 800 غرام من المخدرات.