تفكيك شبكة لترويج المخدرات بميلة

فككت فرقة البحث والتحري بميلة شبكة من5 أفراد تتراوح أعمارهم مابين 22 و41 سنة مختصة في ترويج المخدرات.

وأوضحت ذات الهيئة، أنها تمكنت من توقيف شخص يتاجر بالمخدرات رفقة3 آخرين كانوا معه على متن سيارة بحي المدينة القديمة.

وتم العثور بحوزتهم على كمية من المخدرات، وسلاح أبيض محظور من الصنف السادس، بالإضافة إلى قارورة غاز مسيل للدموع.

كما مكن التحقيق مع المشتبه فيهم، من تم تحديد هوية الممون الرئيسي لهم البالغ من العمر32 سنة، وتم توقيفه هو الآخر.

وقد تم تقديمهم جميعا، أمام نيابة محكمة ميلة .