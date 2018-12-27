تفكيك شبكة لترويج المخدرات في تيبازة

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 اشخاص، وحجز 916 غ من مادة الكيف المعالج .

عملية حجز المخدرات وتوقيف المشتبه فيهم، جاءت من خلال دورية لفصيلة الأمن والتدخل بتيبازة على مستوى حي البلج.

اين لفت انتباههم سيارة متوقفة ، عند الاقتراب لغرض المراقبة لاذ الركابها بالفرار والدخول إلى أول منزل من عين المكان.

وعلى الفور تم تطويق المكان وتوقيف السائق مواصلة للتحقيق وبإذن بالتفتيش وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة تم تفتيش المسكن.

وبالاستعانة بالثنائي السينوتقني، تم توقيف 3 أفراد وحجز 916 غ من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى سيارة سياحية وهواتف نقالة ملك للمشتبه فيهم.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.