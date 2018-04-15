تفكيك شبكة لترويج المخدرات في تيبازة

تمكن أمن ولاية تيبازة من توقيف شخصين من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهما على كمية معتبرة من القنب الهندي.

وقدر وزن الكمية المحجوزة بـ507.02 غ على شكل 5 صفائح ، وينحدر المشتبه فيهم من إقليم دائرة شرشال،

وعليه تم تحويلهم للمصلحة، استكمالا للتحقيق عن مصدر المخدرات وتصريحات المشتبه فيهم تم توقيف أشخاص آخرين من أفراد الشبكة.

وتم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم بتهمة تكوين جمعية أشرار من أجل الاتجار غير الشرعي للمخدرات ( القنب الهندي)،

وحمل أسلحة بيضاء محظورة،وتقديمهم أمام نيابة محكمة شرشال،

حيث صدر في حق: 3 أشخاص منهم الحبس المؤقت فيما تم وضع الآخرين تحت الرقابة القضائية.