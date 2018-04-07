تفكيك شبكة لترويج المخدّرات ببلدية بوحجار في الطارف

تمكنت عناصر أمن ولاية الطارف من تفكيك شبكة متكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 25 سنة يروّجون للأقراص المهلوسة.

و حسب مصادر “النهار”، فإن الأشخاص يروجون المهلوسات و المخدّرات وكلهم مسبوقين قضائيا منهم اثنين مبحوث عنهما قضائيا.

و قد تمت مداهمة منازلهم من طرف عناصر الأمن، أين عثر داخلها على كمية من الأقراص المهلوسة و علب التخزين.

أين تم تقديم أفراد العصابة أمام نيابة محكمة بوحجار و صدر في حق اثنين منهم أمرا بإيداعهما الحبس المؤقت.

فيما تم وضع اثنين آخرين قيد الرقابة القضائية.