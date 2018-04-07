تفكيك شبكة لترويج المخدّرات ببلدية بوحجار في الطارف

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة لترويج المخدّرات ببلدية بوحجار في الطارف
بقلم محمد بن كموخ

 تمكنت عناصر أمن ولاية الطارف من تفكيك شبكة متكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 25 سنة يروّجون للأقراص المهلوسة.

و حسب مصادر “النهار”، فإن الأشخاص يروجون المهلوسات و المخدّرات وكلهم مسبوقين قضائيا منهم اثنين مبحوث عنهما قضائيا.
و قد تمت مداهمة منازلهم من طرف عناصر الأمن، أين عثر داخلها على كمية من الأقراص المهلوسة و علب التخزين.
أين تم تقديم أفراد العصابة أمام نيابة محكمة بوحجار و صدر في حق اثنين منهم أمرا بإيداعهما الحبس المؤقت.
فيما تم وضع اثنين آخرين قيد الرقابة القضائية.

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