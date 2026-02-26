تفكيك شبكة لتزوير العملة بالشلف وحجز معدات تقنية ومبالغ مزورة

تمكنت مصالح الشرطة بولاية الشلف، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية ومحاولة طرحها للتداول في الأسواق، مع حجز مبالغ مالية مزورة ومعدات تقنية كانت تُستعمل في عمليات التقليد.

وجاءت العملية، التي نفذتها عناصر الأمن الحضري الرابع، تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً، عقب تحريات ميدانية دقيقة مدعومة بعمل استعلامي وتقني مكثف، مكّن المحققين من تتبع خيوط النشاط الإجرامي وتحديد هوية أحد عناصر الشبكة، البالغ من العمر 31 سنة، حيث تم توقيفه في حالة تلبس أثناء محاولته ترويج أوراق نقدية مزورة بمدينة الشلف.

واستكمالاً للتحقيق، استصدرت المصالح الأمنية إذناً بالتفتيش القانوني. لمسكن المشتبه فيه الكائن ببلدية بني حواء، والذي كان يستغله كورشة سرية للتزوير. وأسفرت العملية عن توقيف شريك ثانٍ في العقد الثالث من العمر.مع ضبط مبلغ مالي مزور مكوَّن من 14 ورقة نقدية من فئة 2000 دينار، إضافة إلى ورقة نقدية من العملة الأجنبية بقيمة 100 أورو.فضلاً عن حجز تجهيزات تقنية ولوازم أخرى مرتبطة بعمليات التزوير.

وأظهرت مجريات التحقيق أن أفراد الشبكة كانوا يعتزمون طرح العملة المزورة في الأسواق المحلية تزامناً مع حلول شهر رمضان، مستغلين الحركية التجارية التي تشهدها هذه الفترة. غير أن يقظة مصالح الأمن أحبطت مخططهم قبل تنفيذه على نطاق واسع.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما، أحيلا بموجبه أمام وكيل الجمهورية. لدى محكمة الشلف لمتابعتهما قضائياً وفقاً للتشريع المعمول به.