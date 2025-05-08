تفكيك شبكة لتزوير كشوف نقاط التلاميذ بسيدي بلعباس

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس من وضع حد لنشاط مشبوه يتعلق بتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. تمثلت في كشوف النقاط الخاصة بتلاميذ الأطوار التعليمية. وذلك إثر عملية نوعية أسفرت عن توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 25 و55 سنة.

وتعود حيثيات القضية، حسب بيان لمصالح الدرك الوطني، إلى ورود معلومات مؤكدة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوخنفيس. تفيد بقيام صاحب محل فضاء أنترنت بعملية تزوير كشوف النقاط مستغلًا بذلك تخوف التلاميذ من أوليائهم. حيث كان يعمد إلى تعديل النتائج الدراسية لفائدتهم مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 إلى 250 دينار جزائري.

وعلى إثر تحريات معمقة وتحرك ميداني محكم، تمكنت ذات المصالح من توقيف المشتبه فيهما، مع حجز كشف نقاط محل تزوير، إضافة إلى العتاد الإعلام الآلي المستعمل في العملية، والمتمثل في وحدتين مركزيتين، جهاز ماسح ضوئي متعدد الخدمات (سكانير)، وثلاث (03) طابعات.

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