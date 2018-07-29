تفكيك شبكة لتزوير وثائق السيارات مكونة من 50 شخصا واسترجاع 28 مركبة بالجلفة

أحبّطت، أول أمس، قوات الشرطة بأمن دائرة مسعد ولاية الجلفة، نشاط وتحركات شبكة وطنية إجرامية مختصة في تهريب وتزوير ملفات المركبات كانت تنشط على مستوى عدة ولايات من الوطن.

تورط فيها 50 شخصا أسفرت عن استرجاع 28 مركبة من مختلف الأصناف والعلامات، حسبما كشف عنه مصدر موثوق لـ “النهار”، الذي أكّد أنّ الشبكة، المكونة من 50 مشتبه فيه تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 58 سنة البعض منهم مسبوق قضائياً.

مختصة في تزوير الملفات القاعدية للمركبات والنصب والاحتيال وانتحال صفة الغير، تنشط على محور بعض ولايات الوطن، حيث أفاد ذات المصدر، أنّ حيثيات القضية، تعود إلى تلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة مسعد ولاية الجلفة، لمعلومات مفادها الاشتباه في صحّة بطاقتين رماديتين خاصتين بمركبتين نفعيتين.

و فور ذلك تمّ فتح تحقيق في القضية من قبل قوات الشرطة لذات أمن الدائرة، أين تبيّن أنّ البطاقتين الرماديتين مزورتان، كما تمّ في إطار هذا التحقيق التوصل لإكتشاف عدّة ملفات قاعدية خاصة بالمركبّات مزوّرة هي الأخرى.

قوات الشرطة لذات أمن الدائرة، وبعد سلسلة من الأبحاث والتحريات المعمّقة في القضية، شملت التحقيق في الملفات القاعدية للمركبات وتمديد الإختصاص لعدّة ولايات من القطر الوطني.

تمكّن المحقّقون من خلالها من استرجاع (28) مركبّة من مختلف الأحجام والأنواع ملفاتها القاعدية مزوّرة، مع توقيف 50 مشتبه فيه لضلوعهم في القضية، حيث تمّ بعد إستفاء إجراءات التحقيق في القضية.

تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، الذي أمر بوضع خمسة (05) منهم رهن الحبس المؤقت و ثلاثة (03) تحت الرقابة القضائية فيما استفاد بقية المشتبه فيهم من الإفراج.