تفكيك شبكة لتنظيم رحلات “الحراقة” وتوقيف 6 أشخاص بالقالة في الطارف

نجح عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القالة، في ولاية الطارف، في عملية وصفت بالمهمة، في تفكيك نشاط شبكة مختصة في تنظيم رحلات هجرة سرية عبر البحر “الحرقة”.

وتتكون هذه الشبكة من 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة، ينحدرون من أحياء مختلفة من مدينتي عنابة والطارف.

وأسفرت العملية عن توقيف 6 حراقة، فيما تم حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى هواتف نقالة، وصدريات نجاة وجهاز تحديد المواقع البحرية وحقائب يدوية وكمية من التبغ، حيت تم تحويلهم على مقر الشرطة، بعد إخطار الجهات القضائية.

وجاءت عملية الإطاحة بأفراد الشبكة، اثر ورود معلومات دقيقة، مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير لهجرة غير شرعية عبر البحر. وذلك انطلاقا من شاطئ القالة القديم، استدعى الأمر التدخل العاجل و السريع، ومداهمة المكان المتفق عليه. أين تم محاصرة الجميع، بما فيهم المرشحين للهجرة غير الشرعية والمقدر عددهم ب 6 أشخاص، و3 منظمين الرحلة. كما تم حجز المعدات وإحباط محاولة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت. هذا وقد تم تكوين ملف قضائي للجميع، وتحرير محضر سماع في حقهم، لغرض تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة، أمام الجهات القضائية المختصة إقليما بمحكمة القالة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في تهريب البشر عبر البحر وتنظيم رحلات غير شرعية، و محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة.

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تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بولاية عنابة، من تفكيك شبكة جهوية مختصة في الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مع توقيف 7 أشخاص.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة. لاسيما ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر إقليم الإختصاص. وبناء على معلومات واردة إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة مفادها وجود تحضير وتخطيط من شبكة إجرامية تنشط بولاية عنابة في تنظيم رحلات عبر البحر للهجرة إلى الضفة المقابلة بطريقة غير شرعية. إنطلاقا من شواطئ ولاية عنابة.

كما تم على إثر المعلومات تنشيط عنصر الإستعلامات ووضع خطة محكمة. مكنت من توقيف عناصر الشبكة الإجرامية المتكونة من سبعة أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 24 و 40 سنة ينحدرون من ولايتي قالمة وعنابة. مع حجز قاربين ومحركين ومركبتين ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة. بالإضافة إلى معدات وتجهيزات أخرى تستخدم في العملية.

هذا و سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة من أجل إرتكابهم جناية تهريب المهاجرين غير شرعيين عن طريق البحر.

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