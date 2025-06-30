تفكيك شبكة لتنظيم رحلات الحرڤة وتوقيف 9 مدبرين بوهران

تمكنت عناصر من المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري. مع توقيف 17 شخصا من بينهم تسعة مدبرين لهذه الرحلات.

العملية النوعية نفذّت عقب تحريات ميدانية دقيقة باشرها أفراد ذات المصلحة، والتي كشفت الغطاء عن مخطط إجرامي لشبكة منظمة. كانت بصدد الشروع في تنفيذ عملية هجرة سرية عبر البحر، حيث تم تحديد هوية المدبرين ومكان تواجدهم مع توقيفهم. ويتعلق الأمر بتسعة أشـخاص من منظمي هذه الرحلات.

كما أسفرت هذه العملية التي نفذت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا، عن توقيف 8 أشخاص آخرين. بالإضافة كذلك إلى ضبط واسترجاعً مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بـ 832 مليون سنتيم. وآخر بالعملة الصعبة قدّر بـ 2500أورو، ثلاث مركبات سياحية. سلاح من الصنف السادس ( بندقية صيد بحري)، أسلحة بيضاء وصاعق كهربائي.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران عن قضية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال.

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