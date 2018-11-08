تفكيك شبكة لتهريب «الزطلة» داخل «ليكوش» بالدويرة في العاصمة!

تم توقيف 6 عناصر من شبكة ثانية كانت تروج الكوكايين بالدار البيضاء

تمكنت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة من توقيف تسعة أشخاص شكلوا شبكتين إجراميتين لترويج الكوكايين والقنب الهندي والكيف المعالج، مع حيازة تجهيزات حساسة ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام.

وحسب بيان لخلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، فإن تفكيك الشبكة الأولى جاء عن طريق استغلال معلومات مؤكدة تحصلت عليها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء حول قيام شبكة تحترف المتاجرة بمادة الكوكايين تنشط على محور ولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس، حيث تم تشكيل فوج من المحققين لمتابعة القضية عن كثب.

وأدى الاستغلال الأمثل للمعلومة والترصد الدقيق، بالإضافة إلى الاستعانة بتقنيات حديثة إلى اختراق أفراد الشبكة، حيث تم توقيف ستة أشخاص أغلبهم من ذوي السوابق تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، ينحدرون من ولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس.

وأدت عمليات التفتيش إلى حجز 10 غرام من مادة الكوكايين وكمية معتبرة من المخدرات، بالإضافة إلى حجز تجهيزات حساسة غير مسموح بها، كما تم حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام والأنواع.

وتم تقديم المتورطين في قضية الحال والبالغ عددهم ستة أشخاص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، والذي أمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية في الحراش.

أما القضية الثانية التي عالجتها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، والتي أدت إلى تفكيك شبكة أخرى المتورطون فيها من جنسية إفريقية، ويتعلق الأمر بثلاثة عناصر، رجلان وامرأة، والذين كانوا يروجون مادة القنب الهندي على شكل رزم ومواد خام.

حيث أثبت تقرير الخبرة العلمية المنجزة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي أن تلك المواد تدخل ضمن المخدرات، وذلك بعد التعرف على الطبيعة الفيزيوكميائية والمجهرية للمادة النباتية والخاضعة للرقابة الدولية.

وتبين أن المشتبه فيهم كانوا يقومون بجلب تلك السموم من دولة إفريقية مجاورة ثم تمريرها انطلاقا من ولايات جنوبية بتخزينها في حفاظات الأطفال للتمويه والإفلات من عمليات التفتيش، على أن يتم ترويجها على مستوى الجزائر العاصمة.