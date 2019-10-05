تفكيك شبكة لسرقة السيارات وتزوير وثائقها باستعمال سيارة “ديباناج” في وهران

تمكن الأمن الحضري 22 بوهران من تفكيك شبكة منظمة مختصة في سرقة المركبات وتزوير هياكلها القاعدية وتفكيكها إلى قطع غيار.

وقد انتهت عملية الشرطة، حسب مصادر “النهار أونلاين” بتوقيف 6 متورطين تتراوح أعمارهم بين 35 و56 سنة.

وحسب نفس المصادر، فإن العملية جرت بعد استغلال شكوى من مواطن، بشأن تعرض سيارته من نوع “إكسبريس” للسرقة، بحي الصباح.

بعدها، تم إطلاق تحريات واسعة أسفرت عن التوصل إلى حقائق حول عملية السرقة.

واكتشف محققو الشرطة بأن سرقة السيارة تمت باستعمال شاحنة قـَطْر مجهزة برافعة تحديد كل مواصفاتها.

وبعد وضع خطة محكمة تم توقيف الشاحنة وعلى متنها سائقها بحي “باستي”.

وبعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص، تم استرجاع المركبة المسروقة التي عُثر عليها مركونة داخل مرآب.

واكتشف أعوان الشرطة أن السيارة المسروقة تعرضت لمسح رقم هيكلها وتغيير لوحة الترقيم.

كما تم خلال العملية حجز لوحات منجمية بها أرقام لهياكل السيارات وآلات تقطيع وحوالي 20 بطاقة رمادية و14 لوحة معدنية.

وبعد تعميق التحقيقات، تم اكتشاف مرآب آخر يقع داخل فيلا من طابقين، يحتوي على كمية هائلة من قطع الغيار.