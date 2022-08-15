تفكيك شبكة لسرقة المركبات بالعاصمة واسترجاع 5 سيارات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، من توقيف 3 أشخاص واسترجاع 5 مركبات مسروقة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، كانت قضية الحال تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا. استغلت فيها عناصر الشرطة كل الإمكانيات التقنية المتاحة.

وأسفر العملية عن تفكيك وتوقيف عناصر شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص مسبوقين قضائيا. واسترجاع 5 مركبات نفعية محل سرقة.

كما تم حجز مركبتين تستعملان في السرقة، و6 مفاتيح مصنعة ومهيئة لسرقة المركبات و3 هواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وتم تقديم المشتبه فيهم، تحت قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة بتوافر ظروف الليل. وباستحضار مركبة مع التزوير واستعمال المزور المشاركة التستر وحيازة أغراض مسروقة.