تفكيك شبكة للمتاجرة في أدوية ذات خصائص مخذرة بينهم فتاة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن أم البواقي من تفكيك شبكة منظمة، تنشط في تهريب البضاعة الأجنبية والمتاجرة في أدوية غير صالحة للإستهلاك، وذات خصائص مخذرة.

وتتكون هذه الشبكة، من 5 أشخاص من بينهم فتاة، حيث قدرت كمية المحجوزات بـ 19 ألف كبسولة من دواء “LYRICA”.

و أوضح بيان خلية الإعلام بأمن الولاية، أن عملية تفكيك الشبكة جاءت بعد الاستغلال الجيد لمعلومات استقتها عناصر الشرطة.

هذه المعلومات مفادها قيام أشخاص بتهريب كميات من أدوية مهلوسة، ونقلها إلى مدينة عين البيضاء، قصد ترويجها بإستعمال مركبات سياحية.

وبعد التحري في القضية تم تحديد هوية شخصين وتوقيفهما، كانا على متن سيارة سياحية بمخرج مدينة عين البيضاء، مع حجز كمية معتبرة من أدوية مهلوسة كانت مخبأة بإحكام بالأجنحة الخلفية للمركبة.

وقدرت كمية المحجوزات، بـ 10778 كبسولة من دواء “LYRICA” أجنبية الصنع، بالإضافة إلى مبلغين ماليين بالعملتين الوطنية والتونسية.

وأشار ذات البيان إلى أنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تحديد هوية 3 أشخاص آخرين كانوا بصدد تهريب كمية أخرى من الأدوية المهلوسة إلى مدينة عين البيضاء.

أين تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت رجال الشرطة من توقيف المشتبه فيهم على متن مركبتين سياحيتين، وحجز 8635 كبسولة من نفس النوع.

وكانت المحجوزات مخبأة بإحكام داخل المركبة، لتصل الكمية الإجمالية المحجوزة إلى 19413 قرص من دواء “LYRICA” .