تفكيك شبكة متاجرة وحجز اكثر من 5 كلغ قنب هندي بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات بأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات تم خلالها توقيف 3 أشخاص وحجز 5 كلغ و450 غ من راتنج القنب الهندي.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتخزين افراد الشبكة لهذه السموم بأحد المساكن.

بعد مراقبة وترصد لنشاطهم المشبوه وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم َبعد استصدار اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بالتفتيش تم ضبط كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 5 كلغ و450 غ من راتنج القنب الهندي، الي جانب مركبة كانت تستعمل في عملية نقل وتوزيع المخدرات.