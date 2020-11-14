تفكيك شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر بوهران

تمكن الدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حسب بيان للدرك الوطني.

وحسب ذات البيان، اليوم السبت، فقد حجز على إثر ذلك مبالغ مالية وأجهزة ومعدات تستخدم لهذا الغرض.

وأوضح المصدر ذاته، أن التوقيف جاء في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وتمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكنستال في وهران من تفكيك شبكة منظمين للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

وأضاف، أن التحقيق أدى إلى توقيف 10 أشخاص مع حجز قارب مطاطي مزود بمحرك بقوة 40 حصان.

بالإضافة لحجز سيارتين واحدة نفعية والأخرى سياحية ودراجة نارية، وأكثر من 300 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، 215 أورو بالعملة الصعبة

بالإضافة إلى حجز 9 هواتف نقالة و8 صفائح بنزين سعة 30 لتر للواحدة وجهاز نظام التموقع الشامل (GPS).

وبعد استكمال التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.