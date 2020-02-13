تفكيك شبكة متورطة في النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور

تمكنت مصالح أمن دائرة بوغني من ولاية تيزي وزو من تفكيك شبكة متكونة من أربعة أشخاص و امراة غير موقوفة تترواح أعمارهم بين 30 و39 سنة وينحدرون من ولايتي البليدة وتيزي وزو، مختصة في النصب والاحتيال التزوير واستعمال المزور في المحررات و الوثائق الرسمية.

و قد اسفرت العملية على حجز مختلف المعدات المستعملة في التزوير المتمثلة في أجهزة مختلفة للاعلام الآلي و أختام مقلدة مختلفة الأشكال و الاصناف و نماذج لمختلف من الشهادات الادارية المستعملة في انجاز ملفات الفيزا كشهادات المدرسية و الضرائب و الانتماء الاجتماعي و نسخ لجوازات سفر.

و سيتم اليوم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان المختص إقليميا، وتجدر الإشارة إلى أن توقيف هذه الشبكة جاء على إثر إثر بلاغ تقدمت به مواطنة ضحية نصب واحتيال.