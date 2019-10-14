تفكيك شبكة مختصة بترويج المخدرات وحجز 5 كلغ قنب هندي بسكيكدة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة في سكيكدة، من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ببلديات الجهة الشرقية.

تتكون هذه الشبكة من 6 أفراد، تتراوح أعمارهم بين19 و32 سنة.

واستطاعت ذات المصالح، حجز أكثر من 5 كيلوغرام من القنب الهندي، معدة على شكل صفائح، مع سيارتين نفعيتين كانتا تستعملا في عمليات الترويج.

العملية التي جاءت اثر عمل استخباراتي، مكن من جمع معلومات مفادها وجود شبكة اجرامية مختصة في ترويج المخدرات تنشط على مستوى بلديات الجهة الشرقية من الولاية.

ومن هذه البلديات، جندل، سعدي محمد، بن عزوز وعزابة.

لتباشر الفرقة المذكورة عمليات ترصد لأفراد العصابة وتوقيفهم في حالة تلبس.

ووجدت الفرقة بحوزتة الموقوفين، أكثر من 5 كيلوغرام كانت على شكل صفائح معدة للبيع.

مع حجز سيارتين نفعيتين نفعية من نوع طيوطا، بالإضافة الى هواتف نقالة.

وبعد اتمام الإجراءات المعمول بها، تم تحرر ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، عن تهمة حيازة وتخزين المخدرات من أجل الترويح، تم بموجبه تقديمهم امام الجهات القضائية.