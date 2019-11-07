تفكيك شبكة مختصة بترويج المهلوسات في تيارت

تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن تيارت، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المهلوسات، مع حجز أسلحة بيضاء مختلفة لدى أفرادها.

وعلم من مصادر موثوقة، أن عملية الإطاحة بالشبكة المتكونة من 4 عناصر أعمارهم تتراوح بين 20 و 25 سنة، تمت على إثر تلقي معلومات، وردت إلى ذات المصالح.

وتفيد تلك المعلومات، بوجود شخص يروج المهلوسات بحي واد الطلبة.

ليم الترصد للمشتبه فيه، وبعد توقيفه عثر بحوزته على حوالي 180 وحدة من الأقراص المهلوسة من نوع “ليريكا”.

وأسفرت التحريات المكثفة، على التعرف على شخص آخر يقيم بأعالي تيارت، تم استدراجه وتوقيفه هو الآخر.

وبعد تفتيش مسكنه الموقوف، وبإذن من وكيل الجمهورية، عثر داخل غرفته على أكثر من 300 قرصا من المهلوسات، بالإضافة إلى حجز سيف وخنجر.

وتمكن عناصر الشرطة بعد التحقيقات، من التعرف على شريكين إثنين، ليصل عدد المتورطين إلى 4 أشخاص.

وينتظر تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، للنظر في قضيتهم.