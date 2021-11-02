تفكيك شبكة مختصة في التنقيب عن الذهب بتمنراست

العملية انتهت بحجز عتاد تفتيت الحجارة

أوقفت عناصر الأمن الحضري الخامس بالتنسيبق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في تمنراست، 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، لتورطهم في قضية حيازة وسائل ومعدات لغرض الاستكشاف والتنقيب المنجمي من دون رخصة.

العملية تمت إثر معلومات مفادها اتخاذ مجموعة من الأشخاص لإحاطة بأحد الأحياء في تمنراست في البحث عن الذهب، باستعمال آلات تقليدية لتفتيت الصخور من المحتمل احتواؤها على مادة الذهب.

وبعد استغلال المعلومات المتحصل عليها، تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، حيث أسفرت عملية التفتيش عن توقيف 10 أشخاص وحجز آلة تقليدية لتفتيت الصخور المحتمل احتواؤها على معدن الذهب ومحرك كهربائي لتشغيل الآلة التقليدية بجهد 380 “فولط” وكابل كهربائي بطول حوالي 4 أمتار وجهاز تلحيم بكامل لواحقه وثمانية مصفيات بلاستيكية وخزانة كهربائية و101 قارورة زجاجية صغيرة الحجم تحتوي معدن فضي اللون يحتمل أن يكون من معدن الزئبق المحظور، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 386000 دج، وستة هواتف متعددة الوسائط وجهاز “موديم”، ليتم تحويلهم للمقر وفتح تحقيق في القضية.