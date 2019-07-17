تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للسيارات وتزوير ملفاتها بوهران

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية، لأمن وهران، من تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للسيارات واسترجاع 16 مركبة، مع تورط رئيس مصلحة بالبلدية، في تزوير ملفاتها القاعدية.

وفي التفاصيل، تمكنت عناصر من الفرقة الثانية للبحث والتدخل “2”، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران، من الإيقاع بشبكة وطنية مختصة في التزوير واستعمال المزور، في محررات ادارية.

كما تورطت هذه الشبكة، في إدراج معلومات مزيفة على مستوى الشبكة الوطنية بمصالح البطاقات الرمادية، والمساس والمعالجة الآلية للمعطيات، والتهريب الدولي للمركبات، وسوء استغلال الوظيفة.

أين تم حجز 16 مركبة، وإلقاء القبض على 9 أشخاص من بينهم رئيس مصلحة بالبلدية.

العملية النوعية والاحترافية لذات الفرقة، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة الإجرامية المنظمة في التهريب الدولي للسيارات، بتزوير ملفاتها القاعدية ووثائقها.

أين تم وضع خطة محكمة التنفيذ، وباستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، بتمديد الاختصاص إلى ولايات مجاورة، تم توقيف 9 أشخاص متورطين ضمن الشبكة.

بالإضافة إلى استرجاع 16 سيارة ملك لمواطنين، من مختلف ولايات وسط، شرق وغرب الوطن.