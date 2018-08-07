تفكيك شبكة مختصة في السرقة والسطو على المؤسسات بغليزان

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بغليزان من توقيف شبكة مؤلفة من 7 أشخاص من بينهم 3 قصر.
الشبكة مختصة في السرقة والسطو على المؤسسات.
وقائع القضية تعود بناء على مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر، تفيد بتعرض إحدى المؤسسات لسرقة مواد حديدية و كابلات نحاسية.
وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصلحة تحرياتها أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم و الأشخاص المشاركين معهم الذين يقومون بتسهيل عمليات السرقة بالمركبة و اغتنام ظرف الليل.
ليتم بعدذلك العثور عند أحدهم على بعض المسروقات.
حيث تم تقديم الموقوفين امام العدالة .
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