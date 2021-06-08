تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية بتيارت

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية. وعلم من ذات المصالح ان عملية الإطاحة بالمتهمين تمت إثر معلومات وردت الى عناصر الشرطة.

أضاف المصدر، أن شخصين قاما بنقل أسلحة نارية من الصنف الخامس للمتاجرة بطريقة غير قانونية . وأسفرت التحريات المكثفة من تحديد هوية المتهمين ” 48 و 55 سنة ” وتوقيفهما وسط مدينة تيارت.

وكان بحوزة الموقوفان سلاحين ناريين من الصنف الخامس، حيث تبين أنهما كانا ينشطان في هذا المجال منذ فترة . وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

وأمر الوكيل بإيداع الموقوفان الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما. ووجهت إبيهما تهمة حيازة أسلحة نارية من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا لغرض المتاجرة.