 تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز أزيد من 7 كلغ “زطلة”

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة و تهريب المخدرات.

الشبكة متكونة من 03 أشخاص تنشط عبر الشريط الحدودي لولاية تلمسان باتجاه الولايات المجاورة، كما قامت ذات المصالح بحجز كمية من القنب الهندي قدرت بـ 7 كيلوغرام و 150 غرام كانت مهيأة للنقل و الترويج.

و أوضح بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن عين تموشنت أن هاته العملية جاءت بناء على معلومات واردة لذات المصلحة تفيد بالنشاط المشبوه للشبكة.

و على اثر استصدار إذن بالتفتيش صادر عن محكمة السانيا بولاية وهران تم توقيف اثنان من المشتبه فيهما و هما في حالة تلبس باستلام و تسليم الكمية من المخدرات كانت على متن سيارة من نوع “ليون سيات”.

قبل أن تفضي مجريات التحقيق إلى توقيف باقي أفراد الشبكة و يتعلق الأمر بمشتبه فيه ثالث مع حجز سيارة من نوع “رونو كليو”.

و على اثر مواصلة التحقيق و إصدار إذن بتفتيش مساكن المشتبه فيهم الثلاث الموقوفين تم اكتشاف وجود وثائق مزورة تتمثل في بطاقات رمادية.

هذا و تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة بني صاف أين أمرت الجهات القضائية بإيداعهم السجن.