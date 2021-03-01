تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمهلوسات وحجز أزيد من 11 ألف قرص ببوثلجة في الطارف

فكك، عناصر الشرطة القضائية ببوثلجة في ولاية الطارف، شبكة إجرامية ّمنظمة تنشط في مجال الاتجار بطريقة غير شرعية بالمؤثرات العقلية.

الشبكة متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة ، ينحدرون من أحياء مختلفة من المدينة.

وأسفرت العملية عن حجز أزيد من 11700 قرص مهلوس، من مختلف الأنواع و كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج .

بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الوطنية ، حيت تم تحويلهم على مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية.

العملية جاءت اثر معلومات دقيقة، مفادها قيام أفراد الشبكة بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية إلى ولاية الطارف.

الأمر الذي استدعى فتح تحقيق معمق في القضية، وبتوقيف أحد أفراد الشبكة على مستوى مدخل مدينة بوثلجة، على متن شاحنة لنقل البضائع.

أين ضبط بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية و بعد توسيع دائرة التحقيق بالتنسيق مع المصالح القضائية المختصة.

تمكنت ذات المصالح الأمنية، من الإطاحة بباقي أفراد الشبكة و بعد تفتيش مساكنهم تم حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 11712 قرص من مختلف الأنواع.

هذا وقد تم تحويل الأطراف المشتبه فيها، على مقر أمن الدائرة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية ، خلال الساعات القليلة القادمة ، بعد الانتهاء من التحقيق معهم، للنظر في التهم الموجهة إليهم.

و المتعلقة أساسا في نقل تخزين وحيازة مواد مخدرة ، لغرض البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال مركبة.