تفكيك شبكة مختصة في النصب وابتزاز رجال الأعمال وحجز 21 مليار

تمكنت مصالح الأمن المختصة بالجزائر العاصمة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب وابتزاز رجال الأعمال، عن طريق إنتحال صفات مسؤولين سامين بالدولة.

وحسبما علم اليوم السبت من مصدر أمني، مكنت هذه العملية النوعية التي قامت بها ذات المصالح من توقيف 6 أشخاص وحجز أكثر من 210 ملايين دج “21 مليار سنتيم”، و5 سيارات فاخرة.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تقديم عناصر هذه الشبكة يوم الخميس الماضي أمام محكمة بئر مراد رايس أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.

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