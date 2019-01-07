تفكيك شبكة مختصة في الهجرة غير الشرعية متكونة من 6 أشخاص بعين تموشنت

تمكنت عناصر الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية لولاية عين تموشنت، من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية باتجاه إسبانيا.

الشبكة تتكون من 06 أشخاص، كانت تنشط بإقليم بلدية سيدي بن عدة وكدا بلدية اولاد الكيحل عبر شواطئ (واد الحلوف ، العين).

عناصر الشبكة الستة تتراوح أعمارهم ما ببن 20 سنة و 28 سنة، ينحدرون من عديد بلديات عين تموشنت على غرار .. عاصمة الولاية، سيدي بن عدة و شعبة اللحم و كدا بني صاف.

في حين مكنت العملية من حجز زورق مطاطي مع محرك من نوع “ياماها” و كمية من البنزين قدرت بحوالي 180 لتر كانت معبأة في ست براميل بلاستيكية.

هذه العملية أدت إلى إفشال أو إحباط عملية للهجرة الغير شرعية عن طريق البحر لحوالي 13 حراق آخر.